A2A, al via partnership con Acinque e AEB per servizi staff trasversali

A2A

(Teleborsa) -ha sottoscritto unconavente ad oggetto la riorganizzazione ed efficientamento di alcuni servizi staff di rilevanza trasversale per il gruppo facente capo ad A2A, il gruppo facente capo a Acinque e il gruppo facente capo ad AEB da attuarsi mediante: il(“NewCo”), integralmente partecipata da A2A, a fronte di un aumento di capitale di NewCo, dei rami di azienda rispettivamente detenuti da A2A, Acinque e AEB mediante i quali sono svolti servizi: rivolti ai dipendenti dei rispettivi gruppi; rivolti ai propri clienti; rivolti ai propri fornitori; e connessi agli immobili dei rispettivi gruppi e successivamente al perfezionamento del Conferimento, l’erogazione da parte di NewCo, a titolo oneroso, in favore delle società afferenti al Gruppo A2A, al Gruppo Acinque e al Gruppo AEB dei Servizi sulla base di specifici accordi di servizi annuali.L’Operazione (il cui controvalore per la Società ammonta complessivamente a circa Euro 33 milioni, comprensivo del valore del Ramo di Azienda da conferirsi dalla Società e del corrispettivo stimato per l’esecuzione dei Servizi in favore delle società afferenti al Gruppo Acinque fino al 2030) è volta alalle società afferenti al Gruppo A2A, al Gruppo Acinque e al Gruppo AEB, all’accelerazione della digitalizzazione degli strumenti utilizzati per l’erogazione dei servizi stessi, alla valorizzazione delle competenze del personale operante nella società NewCo ed a garantire un saving crescente per la Società pari a circa Euro 5 milioni complessivamente lungo l’arco del piano 2023-2030, sulla cui base sono state effettuate le valutazioni di natura industriale relative all’Operazione, di cui circa Euro 1,0 milioni nel 2030.Ai sensi del Piano, tali saving sono prodotti da: l’effetto di economie di scala sui costi esterni, grazie all’aumento dei volumi e alla razionalizzazione del portafoglio di fornitori, e (ii) l’ottimizzazione dei costi interni attuata attraverso lo sviluppo tecnologico e l’evoluzione dei processi.Ai sensi dell'Accordo Quadro, le Parti sottoscriveranno alla data di esecuzione dell’Operazione un accordo parasociale che disciplinerà la governance di NewCo, gli impegni di approvvigionamento dei Servizi di ciascuna società e il regime applicabile ai trasferimenti delle partecipazioni dalle stesse detenute in NewCo.