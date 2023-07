Australia, banca centrale diminuisce numero riunioni del Consiglio

(Teleborsa) - Lasi appresta ain cui decide l'andamento della politica monetaria. Come ha spiegato questa mattina il governatore Philip Lowe in un discorso a Brisbane, dal 2024come avviene attualmente. Inoltre, le riunioni saranno più lunghe di quanto non sia attualmente: in genere inizieranno il lunedì pomeriggio e poi continueranno il martedì mattina, con l'esito della riunione che sarà reso noto alle 14:30 del secondo giorno, tipicamente un martedì come avviene ora.Tra le altre modifiche: la dichiarazione post-riunione che annuncia la decisione sarà emessa dal Consiglio e non, come avviene attualmente, dal governatore; il governatore terrà unadopo ogni riunione del Consiglio per illustrare la decisione e la conferenza stampa è prevista per le 15:30; lesaranno pubblicate insieme alle decisioni sui tassi, anziché il venerdì successivo come avviene attualmente."Le riunioni meno frequenti e più lunghe forniranno al Consigliola strategia di politica monetaria, le opzioni e i rischi di politica alternativa, nonché la comunicazione - ha detto Lowe - Allo stesso modo, il personale avrà più tempo per l'analisi, con meno tempo dedicato alla preparazione di sintesi dei recenti sviluppi".Lowe ha parlato una settimana dopo che il Consiglio della RBA ha lasciato invariato il tasso di interesse chiave al 4,1%, la sua seconda pausa in un ciclo di inasprimento di 15 mesi, e ha oggi segnalato che "èper riportare l'inflazione all'obiettivo entro un lasso di tempo ragionevole".