Comer Industries passa su Euronext Milan. Storchi: più internazionali e con nuovi obiettivi

Comer Industries





(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, è passata oggi. Si tratta della decima ammissione, da inizio anno, su Euronext Milan e della ventottesima società che effettua un passaggio di mercato dal mercato delle PMI al listino principale.A seguito dell'arrivo a Piazza Affari, avvenuto il 13 marzo 2019, la società ha registrato una crescita costante che ha portato in pochi anni a un rafforzamento del gruppo a livello finanziario, dimensionale e di presenza locale e globale: a dicembre 2021 l'operazione di acquisizione della tedesca, a seguito della quale è nata una realtà da oltre 1 miliardo di fatturato; esattamente un anno dopo l'acquisizione di, da cui è nata la divisione elettrica e-comer.Il translisting dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan a Euronext Milan - a soli 4 anni dall'arrivo in Borsa della società - è stato finalizzato addi Comer Industries sui mercati finanziari e attirare un maggior interesse da parte degli investitori istituzionali, con conseguentedel titolo - che dal 2019 (primo anno di quotazione) ha registrato una crescita di oltre il 300% - e una migliore valorizzazione del gruppo, del suo brand e del suo posizionamento competitivo."Il passaggio all’Euronext Milan - commentadi Comer Industries - è un'ulteriore tappa del nostro percorso strategico e sarà fonte di nuova energia in vista degli ulteriori sviluppi che il nostro gruppo ha in programma per gli anni a venire. Sono orgoglioso della crescita di Comer Industries. Era il 2019 quando abbiamo suonato la campanella per la prima volta e oggi, dopo soli 4 anni, siamo nuovamente qui,".