Destination Italia sale al 70% della controllata Pavoneggi

Destination Italia

(Teleborsa) -, società Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo con i soci di minoranza dellaperdel capitale sociale. I soci F.A. Travel S.r.l. e 3 C Lab S.r.l. passeranno, rispettivamente, a una quota di capitale pari al 20,92% ed al 9,08%.Contestualmente, ha sottoscritto con la Pavoneggi un accordo finalizzato allo, la piattaforma tecnologica all-in-one specificamente studiata per il settore turistico che consentirà il miglioramento dei sistemi IT per la gestione delle attività incoming.Le ragioni che spingono Destination Italia ad effettuare le due operazioni - si legge in una nota - riguardanotra cui l'internalizzazione dei margini e, di conseguenza, un maggior impatto sull'equity value, un miglioramento decisivo della flessibilità operativa e gestionale e, non ultima, l'opportunità di sviluppare con maggior velocità politiche strategiche di gruppo relative all'area IT."Siamo estremamente soddisfatti degli accordi raggiunti che esprimono il primo passo importante verso la nuova realtà del gruppo - ha commentato la- Lo sviluppo tecnologico di HubCore consentirà undel gruppo mentre l'integrazione con le funzionalità di IA rappresenta la nostra volontà di offrire un servizio di qualità non solo sotto il profilo della consulenza turistica sulle bellezze ed opportunità offerte dal nostro paese ma anche attraverso sistemi tecnologici intelligenti che diano la possibilità ai nostri clienti di acquisire le informazioni necessarie in modo chiaro, semplice, veloce ed efficace".