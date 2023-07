Eventi e scadenze del 12 luglio 2023

Lunedì 10/07/2023

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- La più grande conferenza e fiera globale dell'industria internazionale del GNL, giunta alla 20a edizione, si svolge a Vancouver. Piattaforma unica per l'industria globale del GNL e le principali parti interessate per discutere, dibattere e mostrare gli ultimi sviluppi e le opportunità del settore- Riunione informale dei ministri dell'Energia- Il vertice annuale che riunisce i capi di stato e di governo dei paesi membri della NATO, si terrà a Vilnius, in Lituania. Gli incontri saranno presieduti dal Segretario generale, Jens Stoltenberg. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Beige Book- Rapporto sulla stabilità finanziaria- L'Assemblea si svolge a Palazzo della Cancelleria, a Roma. Tra gli interventi, il Presidente Confagricoltura, i Ministri Urso, Bernini, Pichetto Fratin, Tajani, Lollobrigida, Santanché e Salvini, il Vicepresidente del Senato, il Vicepresidente Fondazione Edison, i Presidenti Commissione Agricoltura Camera e Senato, i presidenti di Assolatte e Pastai Union Food e il Fondatore Aboca09:00 -- Evento organizzato da RCS Academy con il Corriere della Sera e BCG, a Milano. Ci saranno delle tavole rotonde con i CEO di aziende leader di mercato su finanza innovativa, filiere sostenibili e AI e machine learning. Tra gli interventi, i CEO di Webuild, Prysmian, Mastercard, Banca Mediolanum, Fastweb, Sisal, Crédit Agricole Italia, iIlimity e illycaffè10:15 -- Ryanair e SOGAER, all'Area Partenze Aeroporto di Cagliari, hanno organizzato la conferenza stampa per festeggiare i 25 anni di Ryanair in Italia e il traguardo di 22 milioni di passeggeri presso lo scalo sardo. Interverranno il Country Manager Ryanair per l'Italia, il Presidente e l'AD di SOGAER e gli assessori regionali del Turismo e dei Trasporti10:30 -- L'EY Tax Day si terrà presso The Westin Excelsior a Roma. L'incontro ha l'obiettivo di stimolare il confronto tra rappresentanti istituzionali, accademici e della business community, sulle principali tematiche fiscali di attualità. Interverranno, tra gli altri, Maurizio Leo, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze alla Camera, Marco Thione, Capo Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale della Guardia di Finanza e Stefano Firpo, Direttore Generale Assonime10:30 -- Presso la Sala della Regina si svolge la presentazione del Rapporto nazionale "Le prove Invalsi 2023". Interviene Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito11:00 -- La conferenza stampa si terrà presso il Centro Congressi Stella Polare, Fiera Milano. Verranno presentate le principali attività programmate per il periodo settembre/dicembre 2023 e indirizzate al reperimento di risorse umane e orientamento scolastico professionale, per contribuire a colmare il fabbisogno di personale dell'industria moda e accessorio12:00 -- Al Ministero della Cultura sarà presentato il Frecciarossa diretto Roma-Pompei, il nuovo servizio ferroviario nato dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato Italiane. Interverranno Luigi Ferraris (AD Gruppo FS), Massimo Osanna (Direttore generale Musei), Gabriel Zuchtriegel (Direttore Parco Archeologico Pompei) e i Ministri Gennaro Sangiuliano e Daniela Santanchè14:00 -- A Palazzo San Macuto la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione di Francesco Lo Voi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma14:30 -- La 20° edizione dell'iniziativa promossa dal Codacons, si terrà a Roma, a Palazzo Rospigliosi. Il premio viene assegnato dai consumatori a quei soggetti del mondo della politica, delle istituzioni, delle imprese e della società civile che si sono distinti per l'impegno a tutela dei diritti dei cittadini e in favore della collettività. Interverranno il Ministro della salute, Orazio Schillaci e il presidente di Eni, Giuseppe Zafarana14:30 -- Il Made in Italy Pre-Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24, sarà in diretta streaming. Parteciperanno rappresentanti del mondo delle istituzioni nazionali e internazionali, top manager e esperti di economia e finanza. Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio l'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset17:00 -- L'evento, organizzato da Elmec 3D presso il Campus Tecnologico di Elmec Informatica a Brunello (VA), è dedicato alla manifattura additiva, con lo scopo di mostrare come la stampa 3D renda possibile raggiungere traguardi inavvicinabili con altre tecnologie17:30 -- Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio l'Ambasciatore di Germania in Italia, Viktor Elbling20:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e del Segretario dell'Unione sindacale giornalisti Rai, Daniele Macheda