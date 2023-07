Imprese e innovazione: CDP e Finanziarie Regionali insieme

(Teleborsa) -, sostenere interventi di garanzia e stimolare nuove opportunità di co-investimento nel Private Capital per favorire la crescita e la competitività delle imprese italiane sul tutto il territorio nazionale: sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa sottoscritto oggi daAmministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ePresidente dell’Associazione Nazionale che riunisce 18 Finanziarie Regionali italianeCon questa collaborazione, che rinnova l’accordo siglato nel 2020, CDP e ANFIR - spiega la nota - si impegnano dunque a definire soluzioni finanziarie alternative al canale bancario, con unANFIR, in una logica di complementarità,o, impulso e coordinamento per la predisposizione di nuove iniziative e per l’individuazione delle relative coperture finanziarie, attraverso le Finanziarie Regionali aderenti e in linea con gli indirizzi strategici e le determinazioni di ciascuna Regione/Provincia Autonoma. Dal canto suo, CDP valuterà se investire o finanziare i progetti in base alla natura dell’intervento e dello schema operativo individuato.La collaborazione con ANFIRcon le linee guida del Piano Strategicoa sostegno degli investimenti in innovazione e sviluppo delle imprese, facilitando l’accesso al credito – anche attraverso canali di finanziamento alternativi a quelli standard – da raggiungere mediante la collaborazione con le istituzioni finanziarie e gli operatori attivi sul mercato. Le finanziarie regionali da sempre rappresentano un partner delle imprese del territorio, con la gestione di strumenti finanziari e misure agevolative regionali, finalizzati a favorire, su mandato delle rispettive amministrazioni (regionali e/o provinciali), la realizzazione di investimenti per la crescita sostenibile, l’innovazione e il consolidamento. Le Finanziarie Regionali gestiscono quasi 9 miliardi di euro e con l’effetto moltiplicatore sotteso ai numerosi strumenti gestiti sono in grado di movimentare circa 22 miliardi di euro.mette a disposizione delle finanziarie regionali le proprie competenze al fine di individuare e replicare modelli di successo sperimentati su scala nazionale a sostegno dei fabbisogni finanziari delle imprese del territorio. Crediamo fortemente in questa collaborazione che ci consente di sostenere ulteriormente l’innovazione e la crescita green delle imprese italiane, a partire dalle PMI”, ha dichiaratoAmministratore Delegato e Direttore Generale di CDP.“Il rapporto di collaborazione tra ANFIR e CDP, che viene confermato con questo rinnovato protocollo d’intesa, è una garanzia per le imprese dell’attenzione continua e proattiva delle istituzioni finanziarie, a livello centrale e territoriale, verso le esigenze di crescita e di rafforzamento del nostro sistema produttivo, per meglio affrontare la competitività sui mercati. L’angolo di visione sui territori regionali permette alle nostre Finanziarie di individuare le eccellenze imprenditoriali, di valorizzarle adeguatamente e di sostenere le filiere, sino all’azienda più piccola della catena, perché possano esprimere al meglio la qualità dei propri prodotti e dei propri servizi”, ha sottolineatoPresidente di ANFIR.