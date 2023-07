In rialzo Piazza Affari e gli altri mercati europei in attesa dell'inflazione USA

Banco BPM

Nexi

STMicroelectronics

Jefferies

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Banca MPS

Iveco

Banco BPM

Nexi

Campari

A2A

ERG

De' Longhi

Eurogroup Laminations

Brembo

Webuild

Saras

Carel Industries

El.En

GVS

(Teleborsa) -, con l'nel mese di giugno: i prezzi al consumo sono previsti in rialzo di 0,4% m/m (3,1% a/a), dopo 0,1% m/m (4% a/a) di maggio; l'indice core dovrebbe aumentare di 0,3% m/m, come a maggio, con l'inflazione in rallentamento a 5% a/a da 5,3% a/a, sui minimi da novembre 2021.Intanto, l'indice dei prezzi al consumo della ha segnato un +0,6% su base mensile e una crescita dell'1,9% su base annua, confermando le indicazioni preliminari.A Milano spiccano i movimenti in direzione opposta di(in rialzo) e(in ribasso), dopo che ieri sera la banca ha annunciato l'esclusiva a FSI SGR, Pay Holding e BCC Pay per la. Ciò fa soffrire la paytech italiana, che era vista come uno degli operatori che poteva aggiudicarsi l'assegnazione. Inoltre, si fa notare in positivo, dopo l' upgrade da parte deglidiL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,102. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.935,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 74,88 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +174 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,36%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,74%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,81%, eavanza dello 0,77%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,75%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.320 punti. Pressoché invariato il(+0,13%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il(-0,03%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,98%),(+1,45%),(+1,41%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,27%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,52%.del FTSE MidCap,(+2,30%),(+1,98%),(+1,46%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,81%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,17%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,14%.