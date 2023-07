JD Wetherspoon prevede profitto annuale in linea con aspettative del mercato

JD Wetherspoon

(Teleborsa) -, la più nota società di pub del Regno Unito, ha registratoper le prime 10 settimane dell'dell'anno finanziario in aumento dell'11%, rispetto allo stesso periodo dell'ultimo anno finanziario completo prima della pandemia, che si è concluso il 28 luglio 2019 (FY19). Le vendite da inizio anno (YTD) sono aumentate del 7,4% rispetto allo stesso anno. Rispetto al FY22, le vendite like-for-like sono aumentate dell'11,5% nel quarto trimestre fino ad oggi e del 12,9% da inizio anno.Nell'esercizio in corso, la società ha. C'è stato un afflusso di cassa di 6,5 milioni di sterline dalle 28 cessioni.Le cessioni sono state caratterizzate in un numero limitato di articoli come un esercizio di "raccolta di denaro", provocato dalle difficili circostanze commerciali per il settore dell'ospitalità negli ultimi anni. "Questa è un'interpretazione errata - commenta la società - Le cessioni infatti hanno raccolto cifre relativamente modeste e quasi tutte sono"."La società prevede che i- ha commentato il- Come risultato di un continuo miglioramento delle vendite e di un'aspettativa leggermente ridotta per gli aumenti dei costi, ad esempio i costi energetici, la società prevede un risultato migliore per il prossimo esercizio finanziario e prevede un risultato per la prima metà dell'FY24 approssimativamente in linea con la seconda metà del FY23"