L'Indice del settore telecomunicazioni prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso (+0,71%)

Comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

listino principale

Inwit

Telecom Italia

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'L'ha aperto a 9.348,39 in guadagno dello 0,71%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 277,74, dopo aver avviato la seduta a 275,25.Nel, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,7%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,56%.