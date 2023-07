L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata venerdì scorso (+0,50%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

Stmicroelectronics

mid-cap

Reply

Sesa

Ftse SmallCap

Beewize

Esprinet

Eems

(Teleborsa) - Andamento tentennante per l', che registra solo un trascurabile rialzo, in raffronto all', che avanza a grandi passi.Ilha aperto a quota 160.940,58, in crescita di 791,62 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'schizza del 2,85% a 905,63.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,79%.Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,09% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,24%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo del 3,76%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,57%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,24%.