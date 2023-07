Luiss, presentazione del VII Rapporto nazionale di Fondimpresa su competenze professionali e impresa sostenibile

(Teleborsa) - Il, a partire dalle 10.30, avrà luogo l’evento di presentazione dei risultati dell’analisi degli interventi formativi finanziati da Fondimpresa nel corso del 2021. La ricerca, realizzata da Luiss Business School, Fondazione ADAPT, EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali e Fondazione Giuseppe Di Vittorio, fa il punto su come la formazione, generata dai diversi canali di finanziamento del Fondo, abbia interessato le imprese e i lavoratori nei diversi settori del territorio nazionale nel 2021.L’sarà occasione di confronto su quanto emerso dal rapporto e sul ruolo che Fondimpresa gioca nell’ambito del sistema dellae che sempre di più dovrà interpretare per affrontare i cambiamenti in atto intercettando le competenze necessarie per rispondere alle esigenze delle imprese e dei sistemi produttivi in termini di competitività, adattabilità e occupabilità.Indirizzi di saluto a cura di, Presidente, Luiss Business School e, Presidente, Fondimpresa. Interverranno, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità Regione Veneto,, Associate Dean for Internationalization, Luiss Business School,, Professore associato di Statistica Economica, Università degli studi della Tuscia; Docente Università Luiss Guido Carli,, Direttore, Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza Università Sapienza di Roma,, Sociologo, Lucia Valente, Avvocato giuslavorista, Ordinario di Diritto del Lavoro, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Università Sapienza di Roma,, Presidente, Fondazione ADAPT,, Presidente, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Fabio Piacenti, Presidente, EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali.Le conclusioni saranno affidate a, Vicepresidente, Fondimpresa. Modera, Giornalista de Il Sole 24 Ore.