Mercati europei tonici dietro Wall Street

(Teleborsa) -. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dello 0,75%, dopo il dato sull'inflazione risultato migliore delle attese e con gli investitori che scommettono che il rialzo dei tassi di 25 punti base, ormai dato per scontato a luglio, sia l'ultimo del ciclo per la Federal Reserve.Sul mercato valutario, seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,08%. L', in aumento (+1,18%), raggiunge 1.955,2 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,97%.Scende lo, attestandosi a +171 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,26%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,47%, svettache segna un importante progresso dell'1,83%, e vola, con una marcata risalita dell'1,57%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,75%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 30.615 punti.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,79%).Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,28%.Buona performance per, che cresce del 2,90%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,86%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,14%.Tra i(+6,49%),(+3,09%),(+3,01%) e(+2,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,02%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,31%.