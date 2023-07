Porsche, consegne in aumento del 15% nel primo semestre 2023

Porsche

(Teleborsa) -ha chiuso i primidel 2023 con un aumento delledel 15% a quota 167.354 veicoli a livello globale. "Dopo i primi sei mesi dell'anno, possiamo essere soddisfatti dei nostri risultati di consegna finora - ha affermato Detlev von Platen, membro del consiglio di amministrazione per le vendite e il marketing - Abbiamo registrato guadagni in ogni regione di vendita".Laha segnato un +24%, ilun +12%, laun +8%, l'Europa (esclusa la Germania) un +23% e i mercati emergenti un +16%.I SUV rimangono tra i modelli Porsche più apprezzati: la Porscheè stata consegnata a 47.755 clienti (+26%), mentre laè stata consegnata a 46.884 clienti (+12%).L'iconica, che quest'anno compie 60 anni, è stata consegnata a 26.124 clienti in tutto il mondo (+21%). Nel primo semestre, 17.991 clienti hanno preso in consegna lacompletamente elettrica (-5%). "L'auto sportiva elettrica ha continuato a risentire maggiormente delle carenze nella disponibilità di parti rispetto ad altre linee di modelli", sottolinea la società.