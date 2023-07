Prysmian, accordo con TenneT per manutenzione cavi sottomarini

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha s(SLA) con il gestore dei sistemi di trasmissione (TSO) tedesco-olandese. L'accordo prevede la fornitura di servizi di ispezione, manutenzione e riparazione nearshore e offshore per i cavi sottomarini di TenneT, che trasmettono energia ad alta tensione in corrente alternata e continua nel Mare del Nord.I servizi previsti dall'accordo saranno svolti, service provider olandese che offre soluzioni sottomarine integrate.Questo nuovo accordo, valido per tutti i collegamenti in cavo già operativi, avrà unae prevede la possibilità di essere prorogato. Coprirà circa 4.000 km dei sistemi in cavo sottomarino di TenneT situati nelle aree tedesche e olandesi del Mare del Nord."Siamo lieti di fornire a TenneT i nostri servizi a 360° di asset management per i cavi sottomarini e contribuire a fornire stabilmente energia pulita alle famiglie tedesche e olandesi - ha dichiaratodi Prysmian - Questo Service Level Agreement è un ulteriore passo in avanti nel pluriennale rapporto di fiducia con TenneT, a conferma del ruolo di Prysmian come partner affidabile in grado di assicurare forniture di elettricità stabili".