Reply, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

(Teleborsa) -ha diminuito aper azione (da 136,5 euro) ilsu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando ilsul titolo a "".Gli analisti prevedono che Reply registrerànel2023 di 512,8 milioni di euro, in crescita del 14,2% anno su anno o del 7,1% in termini organici (ovvero al netto dei contributi ForEx e M&A), segnando una decelerazione rispetto ai trimestri precedenti dovuta principalmente a un rallentamento in Germania. L'trimestrale si dovrebbe assestare a 76,3 milioni di euro, in crescita del 3,7%, con un margine sulle vendite del 14,9% che corrisponderebbe a un calo di 150 punti base.Alla luce delle nuove stime per i risultati del secondo trimestre, Intermonte hadell'1,4%, il che implica ora una crescita su base omogenea dell'8,5%. Per quanto riguarda le stime 2024 e 2025, sono confermate le ipotesi di una crescita organica del 10% e un margine EBITDA del 16%, perché si aspetta che le dinamiche del settore rimangano forti."I risultati del secondo trimestre dovrebbero mostrare una decelerazione dei trend di business che prevediamo essere temporanea - si legge nella ricerca - Prevediamo unae riteniamo che il gruppo sia perfettamente posizionato per sfruttare l'ondata di investimenti legata alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale".