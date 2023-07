Ricchezza finanziaria in discesa per la prima volta dopo 15 anni

(Teleborsa) - Per la prima volta dopo 15 anni, il valore dellasi è contratto, diminuendo del 4% nel 2022 e arrivando a. Stando allo studio “”, il 23° rapporto annuale sulla ricchezza globale a cura di(BCG), tra i fattori scatenanti vi è il contesto di incertezza geopolitica dovuto alla guerra in Ucraina, che ha determinato l’aumento dell'inflazione, l'incremento dei tassi di interesse e le scarse performance dei mercati azionari. Tuttavia, ci si aspetta che questa diminuzione sia di breve durata, poiché è previsto un rimbalzo del 5% per quest’anno, che porterà il valore della ricchezza globale a 267mila miliardi di dollari.Tra idel 2022 vi è un aumento del 6,2% dele dei, poiché lo scorso anno è stato caratterizzato da un approccio più prudente agli investimenti. Il valore degli asset reali, che vanno dall'immobiliare all'arte, è aumentato del 5,5% raggiungendo i 261mila miliardi di dollari. Complessivamente, la ricchezza globale assoluta è arrivata a 516mila miliardi di dollari nel 2022, con un aumento dell'1% rispetto al 2021."Dopo un 2021 da record con un aumento del 10%, la ricchezza finanziaria globale ha vissuto nel 2022 la sua prima flessione dal 2008”, ha dichiarato, Principal di BCG. “La riduzione del 4% è attribuibile a incremento dei tassi, inflazione e ridotte performance dei mercati. L’Italia non ha rappresentato un’eccezione con un calo del 3% della ricchezza finanziaria. Ci aspettiamo che il miglioramento del contesto macroeconomico e il rimbalzo dei mercati possano guidare un ritorno alla crescita già nel 2023. Tuttavia, gli operatori del settore dovranno continuare a lavorare su un’offerta distintiva, un servizio di advisory eccellente e un modello operativo ottimizzato per sostenere la ripresa nel medio-lungo termine".Mentre nel 2022 la ricchezza finanziaria è diminuita ined, ha continuato a crescere in Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e America Latina. Inoltre, come spesso accade in periodi di incertezza macroeconomica, la ricchezza transfrontaliera è aumentata del 4,8% nel 2022, raggiungendo i 12mila miliardi di dollari a livello globale.In questo contesto, si è assistito a una trasformazione delledel settore. Ad esempio, larimane un hub finanziario e di gestione patrimoniale altamente attraente, ma entro la fine del 2025 sarà Hong Kong il booking center più grande del mondo.ha infatti registrato il più alto tasso di crescita degli asset under management (AuM) tra i principali booking center negli ultimi cinque anni, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 13%. Quello che frena quest’area è tuttavia la forte concorrenza con Singapore, che viene sempre più percepita come un porto sicuro per la regione Asia-Pacifico.Infine, glihanno attirato asset provenienti da diverse aree, inclusa l'Asia-Pacifico e l'Europa orientale, registrando una crescita degli AuM più rapida rispetto a qualsiasi altro booking center. Si prevede che la loro ricchezza finanziaria continui a crescere nei prossimi cinque anni con un tasso del 10%.L’Italia è l’ottavo Paese per ricchezza finanziaria totale a livello mondiale, con un totale di 5.700 miliardi di dollari americani, leggermente meno rispetto al 2021. Gli asset reali registrano invece gli stessi livelli (7.400 miliardi di dollari USA), mentre le passività hanno raggiunto i 900 miliardi di dollari. Nonostante il mercato abbia registrato un’inflessione nell’ultimo anno, l’insieme di ricchezza finanziaria, pool di asset reali e passività sono cresciuti del 2,1% dal 2017 al 2022, raggiungendo in totale i 13.700 miliardi di dollari USA. Nell’ultimo anno il nostro Paese ha raccolto l'11,6% della ricchezza finanziaria, il 11,7% degli asset reali e il 6,8% delle passività dell’Europa OccidentaleL’analisi BCG stima, cioè persone che detengono un patrimonio di almeno un milione di dollari in ricchezza finanziaria, meno dell’1% della popolazione. Se si guarda poi al segmento degli, gli individui che detengono un patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari di ricchezza finanziaria, in Italia se ne contano 2.000.Stando ai dati, ben il 43% del patrimonio finanziario nel 2022 è detenuto dai milionari, ma una larga parte della ricchezza appartiene ai cosiddetti clienti affluent e mass, gli individui con una ricchezza che arriva al milione. Nei prossimi 5 anni i vari segmenti seguiranno trend diversi: rimarrà stabile il numero deicon patrimoni dall’1 ai 100 milioni di dollari USA (Lower- e Upper-High Net-Worth) e degli, crescerà dell’1% il numero di individui con patrimoni maggiori di 100 milioni (Ultra-High Net Worth), mentre diminuiranno del 2% i clienti mass.