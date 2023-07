Seduta all'insegna del toro a New York in attesa dell'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa dell'uscita dei, con ilche avanza a 34.261 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.439 punti. Leggermente positivo il(+0,49%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,56%).(+2,20%),(+1,24%) e(+1,20%) in buona luce sul listino S&P 500.Nella giornata di mercoledì, gli investitori monitoreranno itra cui il presidente della Fed di Richmond Tom Barkin, il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari, il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic e la presidente della Fed di Cleveland Loretta Mester per eventuali indicazioni sullo stato della politica economica e monetaria degli Stati Uniti.del Dow Jones,(+4,87%),(+3,93%),(+2,57%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,15%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%.Tra i(+10,03%),(+5,19%),(+4,41%) e(+3,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,46%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,13%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,16 Mln barili; preced. -1,51 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,1%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,3%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -1,9%).