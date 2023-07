Seri Industrial, Intesa Sanpaolo taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Seri Industrial

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 11,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, e ha confermato ila "". Gli analisti fanno notare che la top line del 2022 per il business "così com'è" è cresciuta a doppia cifra e l'EBITDA è stato colpito dall'inflazione dei costi, sostanzialmente i costi energetici, che dovrebbero essere recuperati nel 2023.Lo stabilimento dinon ha contribuito alle vendite del 2022 e del primo trimestre 2023, in quanto un necessario aggiornamento tecnico del processo ha rallentato il; ora funziona a 1/3 della sua capacità e il pieno regime è previsto entro il terzo trimestre 2023, anche se gli aumenti dei prezzi stanno compensando la minore produzione.Nelle ultime settimane ilsu Seri Industrial è stato, secondo Intesa Sanpaolo, che cita: la domanda di batterie al litio è forte e Seri ha già raccolto una consistente quantità di ordini; il Ministero dello Sviluppo Economico ha aumentato i contributi per le spese di ricerca e sviluppo di Teverola 2; è stato nominato un CTO per Teverola 2; i fondi per i progetti P2P sono ora concessi.Gli analisti hanno quindiincludendo un contributo inferiore dalle vendite di Teverola 1 nel 2023, ora a 33 milioni di euro di ricavi. Per il 2024/25 ipotizzano una produzione annua di circa 320 MWh (ull steam) ) a 400 EUR/KWh, il che porta i ricavi rispettivamente a 128 milioni di euro e 130,6 milioni di euro. La redditività per Teverola 1 dovrebbe essere del 25% a regime (margine EBITDA nel 2025). Inoltre, hanno posticipato ilalle stime al 2026 (rispetto al 2024).