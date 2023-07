TIM batte gli stereotipi con "la Forza delle Connessioni": on air il nuovo spot

TIM

(Teleborsa) -da domani è on air da domani il nuovo spot istituzionale dediretto dalla regista, con protagoniste leche rappresenteranno l’Italia al Mondiale femminile al via ilLo spot - spiega la nota -che pone l’accento sull’importanza delle relazioni per superare le distanze e trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi. TIM è impegnata a superare gli stereotipi di genere, come hanno fatto le ragazze della Nazionale di calcio. TIM è top partner della Nazionale di calcio femminile e sostiene il talento delle donne in ogni ambito, a partire dal mondo dello sport, perché la parità di genere non può aspettare.è un motore chiave di innovazione, crescita e attrazione di talenti. Colonna sonora dello spot - in onda sulle principali emittenti TV nel formato 30” e 45” e sulle reti Publitalia con una versione speciale da 50”, sul web con una video strategy dedicata e sui social - la Hit dei Måneskin The Loneliest.