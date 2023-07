Zurich Bank, offerta Private si amplia con nuovo fondo obbligazionario

(Teleborsa) -conferma l'e arricchisce la piattaforma Zurich Prestige Invest con il, una soluzione di investimento obbligazionaria flessibile, con un portafoglio composto prevalentemente da titoli governativi e corporate in euro per rispondere all'attuale contesto di mercato conservando una grande attenzione ai costi.Zurich Private Suite Bond è una soluzione d'investimento private con un, grazie all'alta qualità del credito ottenuta con un'esposizione per oltre il 90% del portafoglio a emittenti con rating Investment Grade e una duration di circa 5 anni, capace disecondo una logica prospettica."Con Zurich Private Suite Bond confermiamo il nostro impegno a offrire un modello di consulenza finanziaria evoluto, capace di rispondere alle esigenze più sofisticate dei clienti a elevato standing finanziario, grazie anche alle sinergie con il ramo assicurativo e alla solidità del Gruppo Zurich - ha commentato- In quest'ottica, il lancio del Fondo dimostra la nostra volontà di consolidare e accrescere l'offerta per il segmento del Private attraverso l’offerta di soluzioni innovative, personalizzabili e sicure".