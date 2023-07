AbitareIn, Intermonte conferma target price e Outperform

Intermonte

AbitareIn

(Teleborsa) -ha(8,60 euro per azione) e(Outperform) su, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan. Gli analisti affermano che i risultati del primo semestre hanno evidenziato un', che da un lato ha portato a un significativo incremento dei ricavi da vendite e dall'altro a una diminuzione delle rimanenze per effetto della consegna degli appartamenti.Laè di 258.000 m2, quasi 2.870 appartamenti standard. Di questi è in corso la commercializzazione per un totale di circa 540 appartamenti standard. Senza prendere in considerazione progetti la cui commercializzazione è già in corso, sono già stati venduti (in via preliminare) 470 appartamenti per un controvalore di 262,7 milioni di euro, con acconti per 73 milioni di euro."Apprezziamo AbitareIn, perché l'azienda si distingue dalla massa per l'unicità dell'offerta e la propensione all'innovazione tecnologica in un settore tipicamente legato alla tradizione - si legge nella ricerca - Riteniamo che la, un mercato che soffre di una carenza strutturale di nuovi appartamenti per una popolazione in crescita".