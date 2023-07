Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+4,44%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Brillante l'andamento dell'. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 15,01 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 167.818,56, dopo un esordio a 163.325,22.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,39%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo del 2,25%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,7%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,52%.