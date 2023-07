Enel premiata da Leaders League come Best Intellectual Property Department per l'Italia

Enel

(Teleborsa) -si aggiudicail premio di Best Intellectual Property (IP) Department per l’Italia dall'agenzia internazionale indipendente Leaders League, che opera a livello mondiale nei settori legale, private equity e servizi finanziari, risorse umane, innovazione e wealth management.Il riconoscimento è stato assegnato in occasione dell’evento Leaders League Alliance Summit Law and Innovation che si è svolto di recente a Parigi.La giuria internazionale, composta da general counsel, esperti di settore e responsabili aziendali di data management e privacy, ha riconosciuto il primato di Enel nella gestione innovativa, trasparente e sostenibile della proprietà intellettuale generata nell’ecosistema Open Innovability® di Enel, attraverso lo sviluppo di metodologie di codifica e valutazione economica all’avanguardia e l’utilizzo di strumenti digitali volti ad identificare, proteggere e monitorare gli asset IP del Gruppo.In particolare,t IP. Tra queste: la digitalizzazione dei processi interni di IP management, la realizzazione di programmi volti ad incentivare la partecipazione dei dipendenti al processo inventivo; il rafforzamento della gestione strategica della proprietà intellettuale nell'ambito delle attività di Merger&Acquisition relative alla Gigafactory della fabbrica di 3Sun di Catania ed alla costituzione di Gridspertise e infine la presenza, all’interno dell’unità Intellectual Property di Innovability®, di un team multidisciplinare, costituito da giuristi, economisti e patent attorney, che operano in sinergia nella definizione delle strategie di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale e nella gestione del rischio.