Goglio acquista la maggioranza della brasiliana Mega Embalagens

(Teleborsa) -, azienda italiana attiva nel settore del packaging flessibile, ha, azienda brasiliana che fornisce a livello nazionale e internazionale imballaggi flessibili destinati a diversi campi di applicazione, tra cui l'alimentare, l'igiene e, in particolare, il pet food. Fondata nel 1993, Mega Embalagens ha sede a Salvador do Sul (Brasile), impiega circa 400 dipendenti, commercializza i propri prodotti in oltre 15 paesi e registra un fatturato di circa 50 milioni di euro.Lagrazie all'ingresso in un mercato fondamentale come quello brasiliano, il secondo al mondo per consumi di caffè con oltre 200 milioni di consumatori e primo al mondo per la produzione di caffè verde."L'acquisizione di Mega Embalagens rientra perfettamente nella strategia aziendale finalizzata a, sui quali investiamo costantemente dal punto di vista tecnologico ma anche, e soprattutto, per quanto riguarda gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale - ha dichiarato l'- Questa operazione ci consentirà inoltre di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento mondiale, divenendo via via sempre più competitivi grazie alla presenza di impianti produttivi Goglio in mercati cardini per i settori di riferimento dei nostri business".L'operazione verrà sostenuta da, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la sottoscrizione di une un, che verranno erogati alla controllata brasiliana del gruppo Goglio al momento del closing.