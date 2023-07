Invitalia, perdita da 50 milioni in bilancio 2022 per svalutazioni partecipazioni

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di(controllata al 100% da ministero dell'Economia e delle Finanze) ha approvato il, che si chiude con una. Il bilancio consolidato 2022 si chiude con una perdita pari a 31,081 milioni di euro.Il bilancio 2022 presenta un, in linea con i precedenti esercizi. La perdita consuntivata è, infatti, totalmente ascrivibile alle, ritenuti non più strategici e destinati alla dismissione, nonché ad accantonamenti su contenziosi legali.Sia le partecipazioni, con i relativi asset, sia i contenziosi, si riferiscono prevalentemente ae, in taluni casi, sono risalenti a società preesistenti alla costituzione di Invitalia, si legge in una nota.Nel corso del 2022 Invitalia ha confermato il proprio ruolo di catalizzatore di risorse e di azioni a sostegno del sistema produttivo, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno,tra pubblici e privati e contribuendo alla creazione o alla salvaguardia di oltre 33.600 posti di lavoro.Come, ha accelerato l'attuazione di interventi strategici per la coesione territoriale e la crescita economica. Inoltre, ha operato inoltre come partner delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono i grandi programmi operativi comunitari e nazionali per lo sviluppo del paese, gestendo l'attuazione di iniziative progettuali e rafforzandone la capacità amministrativa.La società ha coadiuvato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nellaà, utilizzando gli strumenti partecipativi (equity e debito) messi a disposizione dal Governo: Fondo Grandi Imprese, Fondo Salvaguardia, Fondo Patrimonio PMI e Fondo Cresci al Sud.