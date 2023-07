Italgas

(Teleborsa) - La, l'Autorità greca di Regolazione per l’Energia, i Rifiuti e l'Acqua, ha reso noto il ritorno (WACC – Weighted Average Cost ofCapital) sulla RAB (Regulated Asset Base) per il 2023 per EDA Thess, EDA Attikis e DEDA, i DSO del Gruppo Italgas in Grecia, fissandolo all’8,57% (rispetto al 7,03% del 2022).Lo annuncia la stessaspiegando che la decisione è stata presa in conformità alle disposizioni dell'articolo 260 della Legge 5037/2023.