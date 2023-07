NVP, sottoscritto term sheet per acquisto ramo di azienda da Euroscena

NVP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha sottoscritto con Euroscena (detenuta da Mediapro International) e Mediapro stessa undi proprietà di Euroscena, costituito da: tutta l'infrastruttura tecnologica e i cespiti attualmente utilizzati da Euroscena ai fini della corretta conduzione del Ramo d’Azienda; il contratto di locazione stipulato tra Eumovil (società del gruppo Mediapro) ed Euroscena in relazione alle attrezzature e tecnologie della regia mobile (OB Van) n. 33; i contratti di lavoro con 25 dipendenti di Euroscena e il contratto di locazione relativo ad un magazzino situato in Tor Cervara (Roma)."Siamo lieti di annunciare una nuova importante operazione con la quale il gruppo NVPsul mercato EGM e saldamente poggiato su chiari driver di sviluppo: la crescita dimensionale, l'incremento del livello di esperienza e competenza nelle produzioni, l'ampliamento del portafoglio dei rapporti commerciali con prestigiosi clienti",di NVP."Questa operazione è, in quanto ci consente di acquisire una struttura produttiva che vanta una grande esperienza nelle produzioni televisive sia sportive che entertainment e di incrementare la capacità produttiva con 4 OB Van di cui 1 in 4K - ha aggiunto - Inoltre, acquisiamo il contratto del valore di circa 2,5 milioni di euro con un prestigioso cliente che ci consente di rafforzare la presenza nell'ambito delle produzioni sportive".