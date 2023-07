Pensioni, Grifoni (Fon.Te.): “Essenziale sviluppare cultura previdenziale soprattutto nei giovani”

(Teleborsa) - “È essenziale investire sull’e sula tutela delle generazioni più giovani per contrastare il fenomeno del calo delle nascite e deldella popolazione. In tale contesto, urge una riforma del sistema previdenziale improntata sui criteri di equità". Lo ha dichiarato, Presidente., in merito al tema delle pensioni complementari."Come rilevato dalla Commissaria Straordinaria dell’, Micaela Gelera è, altresì, fondamentale sviluppare conoscenze nei cittadini promuovendo una cultura e un’educazione finanziaria adeguata e non dobbiamo dimenticare i giovani, garantendo loro un futuro previdenziale certo – ha aggiunto –. Solo così si potrà rafforzare quello che chiamiamo '', basato sulla collaborazione tra Stato, imprese e persone. In quest'ottica la formazione continua e la diffusione di una cultura previdenziale diventano fattori prioritari e abilitanti per far comprendere l'importanza di pianificare in modo consapevole il proprio futuro pensionistico. La, pertanto, riveste un ruolo centrale per far comprendere l’opportunità di iscriversi a un fondo dinella prospettiva di affrontare il futuro con maggiore tranquillità”.