Positivo il Mercato americano dopo che l'inflazione sorprende al ribasso

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.472 punti. In rialzo il(+1,24%); con analoga direzione, sale l'(+0,93%).Gli acquisti sono arrivati dopo che. In particolare, è emersa una accelerazione al ribasso delle pressioni sui servizi core, che potrebbe ridurre la probabilità di un successivo rialzo dei tassi Fed oltre a quello, ampiamente atteso, di fine mese. In particolare, il CPI a giugno è aumentato di 0,2% m/m (3% a/a, dal 4% di maggio e dal picco di 9,1% a giugno 2022), dopo lo 0,1% m/m del mese precedente.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,51%),(+1,47%) e(+1,29%).Tra i(+2,82%),(+2,04%),(+1,73%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,42%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,19%.Tentenna, che cede l'1,13%.Al top tra i, si posizionano(+6,08%),(+5,22%),(+3,91%) e(+3,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,01%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,59%.scende del 3,09%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 249K unità; preced. 248K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,4%; preced. 1,1%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -1,9%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64,8 punti; preced. 64,4 punti)14:30: Empire State Index (preced. 6,6 punti).