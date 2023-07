Prysmian rinnova linea di credito revolving da 1 miliardo di euro

Prysmian

Banco BPM

BNP Paribas

Citibank

Crédit Agricole

ING

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha sottoscritto con un pool di primarie banche nazionali e internazionali ildel valore diLa linea di credito, di durata quinquennale ma con facoltà di estensione a 6 e 7 anni, contribuirà a migliorare la struttura finanziaria del gruppo, estendendo la scadenza media delle proprie fonti di finanziamento e mantenendo la flessibilità offerta dallo strumento. Inoltre, con l'obiettivo di rafforzare l'integrazione dei fattori ESG nella strategia, Prysmian ha scelto didel finanziamento, con la rinnovata linea di credito revolving che è infatti Sustainability-Linked."Questa rinnovata linea di credito rafforza ulteriormente la struttura finanziaria di Prysmian e sottolinea come il Gruppo guardi ormai alla sostenibilità come un vero driver di business", ha commentato il CFO Pier Francesco Facchini, aggiungendo che "abbiamo anche deciso di collegare questo strumento di credito a importanti obiettivi di equilibrio di genere e di sviluppo delle persone, che sono pilastri fondamentali della nostra strategia".Ilche ha partecipato include i Bookrunners. ING è Documentation Agent, Intesa Sanpaolo è ESG Advisor mentre Mediobanca è Facility Agent.