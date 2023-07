Riba Mundo Tecnologia verso quotazione su Euronext Growth Milan

Banca Profilo

(Teleborsa) -, società tecnologica di Valencia che è attiva nel trading di elettronica di consumo nel segmento B2B a livello internazionale, ha, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione a Piazza Affari è prevista il 26 luglio, con il debutto nei giorni successivi.è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.Riba Mundo, fondata nel settembre del 2018 e oggi operativa in oltre 45 paesi, utilizza il proprioper ottenere l'di acquisto e vendita, la generazione di previsioni di domanda e l'efficientamento della gestione del magazzino dei beni di consumo, secondo moderni criteri data driven. Nel 2022, l'Italia è stato il principale paese in termini di ricavi, con un peso del 20% su unIl, nominato dall'assemblea del 16 giugno e che resterà in carica per tre esercizi, è composto da 5 membri: Marco Dezi (Presidente e Amministratore Delegato); Jose Pinera Lopez (Consigliere); Andrea Dezi (Consigliere); Vincenzo Poeta (Consigliere); Maurizio Bernardo (Consigliere Indipendente).Prima dell'ammissione ilè controllato da: Marco Dezi per il 50,25%; Gioya 1218 SL (società per il 50% riconducibile a Guido Betta e per il rimanente 50% riconducibile a Vincenzo Poeta) per il 22,25%; Alessio Dezi per il 9,50%; Bruno Dezi per il 9,00% e Pietro Peligra per il 9,00%.