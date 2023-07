Sciopero dei treni ridotto, terminerà alle 15. Confermato quello di sabato del trasporto aereo

(Teleborsa) - È statoproclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. L'astensione dal lavoro è prevista dalle ore 3.00 alle ore 15:00 di oggi 13 luglio. La riduzione a 12 ore dello sciopero è avvenuta a seguito dell'ordinanza emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sottolinea come il ministro Matteo Salvini abbia deciso di prendere questa misura "anche alla luce dell'assicurazione dell'immediata ripresa delle trattative sindacali su tutti i punti oggetto dell'agitazione". Inoltre il Mit "ha agito anche in base a una nota della Commissione Garanzia Scioperi", fa presente il ministero.Trenitalia prima della precettazione aveva comunicato che sarebbero stati garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 ed anche Italo aveva fatto sapere che avrebbe garantito un certo numero di treni.Secondo il"la precettazione che dimezza lo sciopero nel trasporto aereo è un'iniziativa, vergognosa, sbagliata e illegittima". Le proclamazioni degli scioperi sono a conoscenza del Ministero dei Trasporti dall’8 e dal 22 giugno, in questi 34 giorni nulla è stato fatto per evitarli mentre vi era tutto il tempo e la disponibilità per farlo"."Sul trasporto ferroviario e sul trasporto aereo - sottolinea il segretario generale della Filt - sono stati convocati dal MIT solo oggi due tavoli con le controparti che non hanno prodotto nulla. L’impressione generale è di un Ministero che prova a recuperare tempo perso quando ormai è troppo tardi. Treni ed aerei sono già stati cancellati in previsione dello sciopero e quindi in ogni caso non saranno evitati i disagi ai viaggiatori che vanno imputati a chi ha portato le trattative ad un punto morto. I lavoratori protestano per il rinnovo di due contratti nazionali e per una vertenza nella più grande azienda di trasporto del paese, altro che micro rivendicazioni come le definisce il Ministro e, se si fossero date risposte, avrebbero evitato di perdere salario con uno sciopero"."Le astensioni dal lavoro - sostiene infine Malorgio - sono state dichiarate secondo le leggi vigenti, valuteremo in sede legale come rispondere all'iniziativa di comprimere nel trasporto ferroviario il diritto costituzionale di sciopero"."Credo che i margini per una revoca dello sciopero dei trasporti ferroviari proclamato dalle categorie a partire da questa notte non ci siano", aveva dichiarato il, circa tre ore prima della riunione. E laaveva aggiunto: "La convocazione da parte del Mit sugli scioperi arriva fuori tempo massimo, la revoca non è quindi un'opzione possibile".Nonostante l'ordinanza del Ministro, è chiaro che "lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero. È quanto si legge in una nota.Durante lo sciopero saranno comunque. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.al tavolo di mediazione che è stato convocato ieri pomeriggio al MIT dal ministro Salvini. Resta quindi confermato lo sciopero dei lavoratori di terra degli aeroporti, indetto dai sindacati dei lavoratori del settore per sabato 15 luglio. A quanto si apprende da fonti sindacali, le risposte fornite dalle controparti non sono state soddisfacenti.