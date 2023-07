Somec aumenta quota in Fabbrica Works per migliorare capacità produttiva

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha sottoscritto un accordo preliminare volto al, società già indirettamente controllata tramite la filiale americana Fabbrica, e a suo tempo costituita per sostenere dal lato tecnico-produttivo la crescita commerciale di quest'ultima sui principali mercati di riferimento.Fabbrica Works, con particolare riferimento all'area produttiva di San Biagio di Callalta (Treviso), che si sviluppa su 12.000 mq - di cui oltre la metà coperti - e impiega 32 dipendenti, addetti alla progettazione e alla produzione di semilavorati destinati a facciate vetrate e curtain walls. Someccomplessivamente detenuta in Fabbrica Works dal 70% all'86%."Le prestigiose commesse raccolte nelle scorse settimane da Fabbrica a New York e da Bluesteel a Londra testimoniano le rosee prospettive di Somec nel business legato alle facciate di edifici civili - ha commentato il- La crescita richiede tuttavia un, chiamata a reggerne il passo sia in termini di progettazione sia di produzione. L’operazione su Fabbrica Works va proprio nella direzione di dotare il gruppo di flessibilità e autonomia nella gestione delle risorse, a supporto dei sempre più numerosi e prestigiosi progetti civili sui quali saremo impegnati negli Stati Uniti e in Europa".L'operazione comporterà un, oltre all'accollo del debito relativo al valore residuo del contratto di leasing in essere, pari a circa 2 milioni di euro. Il closing avverrà nel secondo semestre 2023, subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive contrattualmente previste.