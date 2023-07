UniCredit lancia primo Bond Missione Salute: 3 milioni a C.R.S. Impianti

UniCredit

(Teleborsa) -ha perfezionato l'emissione di uninteramente sottoscritto da. Si tratta del primo Bond Missione Salute in Italia sottoscritto da UniCredit, la nuova categoria di prodotti lanciata dalla banca volta a facilitare l'accesso al credito alle imprese operanti nel comparto salute.Il prestito obbligazionario, assistito dalla, ha una durata quinquennale e ha, tra gli altri, lo scopo di sostenere i costi di posa in opera e montaggio di apparecchiature medicali specialistiche presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l'Ospedale San Carlo di Milano, l'Ospedale Maggiore di Novara e l'Ospedale San Martino di Genova.Il bond èe C.R.S. Impianti si è impegnata a ottenere entro tre mesi il proprio Rating ESG e a migliorarlo nel corso della durata del bond."Il supporto finanziario ottenuto con l'emissione del Bond Missione Salute, sottoscritto da Unicredit, consente di consolidare la nostra presenza nel mercato Italiano su attività e progetti altamente innovativi nel settore della sanità - afferma- in particolare abbiamo investito nell'acquisizione di know-how nel campo specifico con particolare attenzione all’efficientamento energetico ed all’uso razionale dell'energia"."Siamo orgogliosi di aver sottoscritto in Lombardia il primo Bond Missione Salute in Italia di UniCredit - dichiara- Confermando la posizione di banca leader nel mercato domestico dei minibond. Con questa nuova sottoscrizione forniamo ulteriore sostegno a un settore strategico del Paese come quello della salute".