Var Energi conferma la guidance sulla produzione per il 2023

(Teleborsa) -, società norvegese di petrolio e gas controllata da, ha fornito unprima della pubblicazione della relazione finanziaria per il secondo trimestre 2023 (prevista per il 25 luglio).Laè stata in media di 202 mila barili al giorno nel secondo trimestre del 2023, in calo del 6% rispetto al primo trimestre del 2023 e del 3% rispetto al secondo trimestre del 2022. Il calo della produzione è dovuto a manutenzione stagionale pianificata, turnaround e tempi di inattività non pianificati su risorse gestite dai partner, si legge in una nota.Il contributo dei giacimenti Bauge, Hyme e Fenja, entrati in produzione nel periodo, è stato influenzato da problemi di start-up della piattaforma host di Njord. La societàdi 210-230 kboepd.Lanel secondo trimestre è rimasta stabile rispetto al trimestre precedente con il 64% di petrolio e GNL (liquidi) e il 36% di gas. Nel corso del trimestre, la società ha continuato a ridurre il recovery di NGL per aumentare le vendite di gas, con una riduzione di circa 2 mila barili al giorno su base annua. I volumi complessivamente prodotti nel secondo trimestre sono stati pari a 18,4 milioni di boe mentre i volumi venduti nel trimestre sono stati pari a 17,5 milioni di boe.La valuta funzionale di Var Energi è la corona norvegese (NOK), mentre i prestiti fruttiferi sono in dollari (USD). L'ulteriore indebolimento del NOK nel secondo trimestre 2023 ha comportato unadi circa 47 milioni di dollari.