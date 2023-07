Walt Disney, il board estende il contratto del CEO Iger fino al 2026

Walt Disney

(Teleborsa) - Il board diha annunciato che. Nel votare all'unanimità la proroga di due anni del contratto di Iger, i membri indipendenti del board hanno osservato che l'estensione di Iger fornisce "continuità di leadership durante la trasformazione in corso della società e consente più tempo per eseguire un piano di transizione per la successione dell'amministratore delegato", che rimane una priorità per il board.Iger èdopo essere stato amministratore delegato e presidente dal 2005 al 2020, e poi presidente esecutivo e presidente del board fino al 2021. Da quando è tornato come amministratore delegato, ha guidato una trasformazione significativa a livello aziendale per ripristinare creatività al centro dell'azienda e posizionare l'attività di streaming di Disney per una crescita e una redditività sostenute."Di volta in volta, Bob ha dimostrato un'abilità senza pari nel trasformare con successo la Disney per guidare la crescita futura e i rendimenti finanziari,- ha affermato Mark Parker, presidente di Walt Disney - Bob ha ancora una volta messo Disney sulla giusta strada strategica per la continua creazione di valore, e per garantire il completamento con successo di questa trasformazione, concedendo anche tutto il tempo per posizionare un nuovo CEO per il successo a lungo termine, il board ha stabilito che è nella migliore interesse degli azionisti a prolungare il suo mandato e ha accettato la nostra richiesta di rimanere amministratore delegato fino alla fine del 2026".