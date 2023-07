Borse europee caute tra trimestrali e banche centrali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

Fineco

Banca Mediolanum

STMicroelectronics

ENI

Enel

Leonardo

DiaSorin

Credem

Juventus

Tod's

Cembre

Industrie De Nora

El.En

MFE A

OVS

(Teleborsa) -, con gli investitori che si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali. In particolare la Fed con i mercati pronti a scommettere su un ammorbidimento sul rialzo dei tassi di interesse, dopo il dato dell'inflazione negli Stati Uniti. In arrivo anche la stagione delle trimestrali che darà indicazioni sull'andamento della crescita economica.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,123. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,16%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 76,72 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,13%.è stabile, riportando un moderato -0,15%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,15%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,32%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 30.822 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+3,04%),(+1,49%),(+1,03%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,06%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.di Milano,(+2,35%),(+2,15%),(+1,37%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,79%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,25%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,04%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,02%.