Borse europee prudenti. Conti grandi banche USA sopra attese

(Teleborsa) - Si muovono con prudenza le principali borse europee, confermando la cautela mostrata in avvio di seduta, l'ultima della settimana. L’allentamento dell’inflazione negli USA ha alimentato le speranze che il percorso di aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve possa essere vicino alla fine.Intanto è partita la stagione delle trimestrali che darà indicazioni sull'andamento della crescita economica. Sono iniziati ad arrivare oggi i numeri delle grandi banche americane risultati sopra le attese degli analisti. Si tratta di JPMorgan, Wells Fargo, Citi e del colosso dei fondi Blackrock.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,123. L'è sostanzialmente stabile su 1.957,8 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,02%.Aumenta di poco lo, che si porta a +169 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,14%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,23%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; composta, che cresce di un modesto +0,25%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.754 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.811 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,28%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,64%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,17%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,11%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Tra i(+4,42%),(+2,70%),(+1,69%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,83%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,76%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%.Tentenna, che cede lo 0,97%.