Burberry, vendite primo trimestre in crescita a doppia cifra

Burberry

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il primo trimestre con vendite in crescita del 18% a 589 milioni di sterline, superando le aspettative del mercato.Nel trimestre si registrano "con una crescita del fatturato comparabile,continentale" - afferma l'. "Abbiamo registrato una continua forza nelle nostre categorie principali di abbigliamento esterno e pelletteria e siamo entusiasti dell'arrivo dei prodotti Daniel's nei negozi a settembre. Pur consapevoli dell'incertezza del contesto macroeconomico,per l'anno fiscale 24 e per il medio termine", aggiunge l'AD.La società ha annunciato un ulterioreche dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno per un totale di 400 milioni di sterline.