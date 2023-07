Citigroup, utile in calo del 36% nel 2° trimestre. Salgono spese e costo del credito

Citigroup

(Teleborsa) -ha registrato unper il2023 di 2,9 miliardi di dollari, o 1,33 dollari per azione, sudi 19,4 miliardi di dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 4,5 miliardi di dollari (-36%), o 2,19 di dollari per azione (-39%), su ricavi di 19,6 miliardi di dollari per il secondo trimestre 2022. Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,30 dollari su ricavi di 19,3 miliardi di dollari.L'utile è sceso a causa delle(spese operative in crescita del 9% a 13,6 miliardi di dollari), dell'(passato a 1,8 miliardi di dollari da 1,3 miliardi) e dei minori ricavi, si legge in una nota.Le entrate della divisionesono diminuite del 13% a 4,6 miliardi di dollari a causa di attività più contenute nel reddito fisso e nelle azioni, mentre le commissioni disono crollate del 24% a 612 milioni di dollari."In un contesto macroeconomico difficile, abbiamo continuato a vedere ie del solido bilancio", ha dichiarato la CEO Jane Fraser.