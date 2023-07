Eventi e scadenze del 14 luglio 2023

Giovedì 13/07/2023

Venerdì 14/07/2023

BlackRock

Citigroup

JP Morgan

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Terzo Sherpa Meeting - Hampi - India- Riunione informale dei ministri degli Affari sociali- Irlanda - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giorgetti- I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 si riuniscono a Gandhinagar per il loro terzo incontro sotto la Presidenza indiana del G20- Austria - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Spagna - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Bollettino Economico- Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche09:00 -- Primo meeting annuale della Commissione per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni, a Perugia. Confronto con Governo e settore ICT su sfide legate a cloud, cybersicurezza, economia dei dati e intelligenza artificiale con, a fine giornata, la firma dell'accordo "Insieme per la trasformazione digitale" tra il Sottosegretario Butti e il Presidente della Conferenza Fedriga10:30 -- Seconda edizione del summit Economia del Mare, che vede protagoniste in contemporanea tre città e tre porti: Genova, Venezia e Palermo. Interverranno, tra gli altri, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo