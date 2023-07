L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata venerdì scorso (+1,10%)

Indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - L'si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 168.178,91 e si è poi portato a quota 169.670,06, in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 934,26, dopo aver avviato la seduta a 920,5.Tra leitaliane, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,5%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,68% sui valori precedenti.