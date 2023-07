PNRR, Ministero del Lavoro: raggiunti i nostri obiettivi, avviati 1.987 progetti

(Teleborsa) - "Ilè un programma di risultati e non di progetti finanziati. Il pagamento della rata è, infatti, subordinato al conseguimento degliprevisti in un dato: ladellanon tiene conto della quantità di fondi assegnati ma della capacità di raggiungere target e obiettivi attribuiti. Eventuali avanzi di spesa saranno verificabili solo al termine dell'intervento e quindi, indicativamente, non prima del 2026".A precisarlo è una nota delin riferimento alle note stampa relative alla presentazione del rapporto, realizzato da Forum Terzo Settore e Openpolis lo scorso 10 luglio. "Tutti i traguardi e gli obiettivi sono stati raggiunti anche in anticipo rispetto alla scadenza e i progetti in corso consentono di assicurare e superare il raggiungimento dei risultati attesi entro il 31 marzo 2026", ha rilevato il ministero."Nelle proprieall'interno della Missione 5 C2.1 ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore"), il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha avviato, prevedendo di raggiungere complessivamente per ogni intervento. La dotazione finanziaria ha raggiunto, coinvolgendo gli enti delper poco meno della metà del totale finanziato e per un totale di 860 progetti, il cui piano dei costi prevede gli oneri connessi agli accordi e alle convenzioni con questi enti", ha sottolineato."Il dicastero, inoltre, grazie alla propria Direzione generale Terzo settore, promuove ladi tali enti alle attività di specifica competenza, sostenendoli anche, e solo a titolo esemplificativo, conper la partecipazione ai progetti e la loro rendicontazione". Le informazioni di dettaglio sull'andamento e i risultati raggiunti sono disponibili sul portalee sul sistema informativo Regis, secondo modalità di comunicazione regolate dalla circolare Mef 9/2022 rispetto alle quali il ministero del Lavoro è pienamente allineato.