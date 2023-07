Positiva la Borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta al rialzo per la borsa di, insieme al resto dell'Asia, sulla scia dei guadagni messi a segno da Wall Street dopo che i dati sui prezzi alla produzione hanno confermato il raffreddamento delle pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti.Il rallentamento ha rafforzato le attese tra gli investitori per uno stop alla stretta monetaria della Fed, dopo il rialzo ormai scontato previsto nella riunione di luglio.L'indice giapponesetermina seduta con un rialzo dello 0,28%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,11%.In moderato rialzo(+0,28%); con analoga direzione, in rialzo(+1,18%).Sui livelli della vigilia(+0,18%); sale(+0,85%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,25%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,48%, mentre il rendimento delè pari 2,68%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 0,7%)04:00: PIL, trimestrale (preced. 2,2%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 12,7%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 3,5%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,2%)01:50: Bilancia commerciale (preced. -1.372,5 Mld ¥).