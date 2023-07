Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

UnitedHealth Group

(Teleborsa) -, in una giornata priva di grandi spunti nel Vecchio Continente e che, in scia al raffreddamento dell'inflazione statunitense che ha alimentato le attese per una pausa della politica monetaria aggressiva da parte della Fed dopo la riunione di luglio. Inoltre, gli Eurolistini non hanno beneficiato dell' apertura positiva di Wall Street , dopo le trimestrali positivi delle principali banche statunitensi e della compagnia di assicurazioneIn merito all', Bankitalia - all'interno del Bollettino Economico - ha affermato di prevedere una, allo 0,9 nel 2024 e all'1,0 nel 2025. "Nei prossimi trimestri la ripresa risentirebbe dell'irrigidimento delle condizioni di finanziamento e della debolezza del commercio internazionale", si legge nel documento.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.957,7 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 75,53 dollari per barile, con un ribasso dell'1,77%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +168 punti base, con ilche si posiziona al 4,16%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,22%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Prevale la cautela a, con ilche chiude la seduta con un leggero calo dello 0,39%, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 30.714 punti. Senza direzione il(-0,19%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il(+0,07%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,72%. Performance positiva per, che mostra un rialzo dell'1,49%. Resistente, che segna un aumento dell'1,42%.avanza dello 0,70%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,15%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,45%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,42%.del FTSE MidCap,(+4,04%),(+3,68%),(+3,18%) e(+2,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,06%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,60%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,91%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,82%.