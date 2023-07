Wall Street tonica con i prezzi in raffreddamento

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.395 punti, mentre, al contrario, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.510 punti. Su di giri il(+1,73%); con analoga direzione, positivo l'(+1,02%).I dati sui prezzi alla produzione hanno confermato il raffreddamento delle pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti. Il rallentamento ha rafforzato le attese tra gli investitori per uno stop alla stretta monetaria della Fed, dopo il rialzo ormai scontato previsto nella riunione di luglio.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,32%),(+1,49%) e(+1,08%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,45%.Al top tra i(+1,65%),(+1,57%),(+1,36%) e(+1,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,93%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,07%.(+7,46%),(+5,40%),(+5,21%) e(+4,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,36%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,9%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65,5 punti; preced. 64,4 punti)14:30: Empire State Index (preced. 6,6 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,6%)15:15: Produzione industriale, mensile (preced. -0,2%).