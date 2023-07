WINDTRE tra i "Campioni di Sostenibilità

(Teleborsa) -è al primo posto nella categoria telecomunicazioni per l'attenzione alle tematiche di sostenibilità. Lo rileva lo studio "", curato dall'L'analisi prende in considerazione non solo i fattori ambientali, ma anche quelli economici e sociali della gestione aziendale. I risultati della ricerca dell'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, pubblicati da Repubblica Affari&Finanza, sono l'. In particolare lo studio prende in esame 17 criteri in ambito ESG con domande specifiche a cui gli intervistati hanno risposto indicando le iniziative compiute dalle aziende."Siamo molto orgogliosi di questo risultato, sottolinea. Da sempre ci impegniamo nel produrre idee e soluzioni per costruire un futuro più sostenibile e inclusivo negli ambiti in cui sappiamo di poter fare la differenza. Abbiamo definito il nostro modello attorno a tre aree: più responsabilità, più umanità e più green e ci impegniamo ogni giorno nell'integrare la sostenibilità nelle attività della nostra impresa con progetti concreti ed una misurazione oggettiva dei risultati. Per ciascun ambito, abbiamo già messo in campo diverse linee d'azione e ci impegniamo a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi nel medio-lungo termine".Ilha tra gliquello di. Sul tema della responsabilità digitale, l'azienda porta avanti dal 2018 '', iniziativa di digital e media education nata per sensibilizzare i ragazzi all'uso corretto e responsabile della rete che ad oggi ha raggiunto più di un milione di bambini e famiglie. Con '', progetto lanciato nel 2022 per ridurre il digital divide territoriale, economico, culturale e anagrafico dei piccoli borghi, WINDTRE affianca inoltre i piccoli comuni italiani agevolandone la rinascita e la valorizzazione e nell'ambito del progetto Smart Cities supporta le amministrazioni locali nella transizione verso città smart e sostenibili. In tema di cybersicurezza, l'operatore ha anche fissato l'obiettivo ‘Aziende 100% sicure', per la sicurezza informatica delle imprese italiane. Numerose sono inoltre le iniziative nell'ambito della tutela ambientale mirate alla riduzione delle emissioni di Co2 e a rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse.