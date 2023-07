Antitrust, eToro: "Stiamo revisionando decisione presa dall'AGCM e valutando le nostre opzioni"

(Teleborsa) - "L'obiettivo di eToro è quello di fornire ai nostri utenti gli strumenti e le conoscenze necessarie per sviluppare sia la loro competenza che il loro patrimonio, facendo parte di una comunità globale di investitori. Poniamo particolare attenzione alla trasparenza e ci atteniamo scrupolosamente alle leggi e ai regolamenti locali in tutti i mercati in cui operiamo". È quanto dichiaracommentando la decisione dell'Antitrust di procedere con una sanzione di 1,3 milioni di euro nei confronti della società per aver diffuso informazioni ingannevoli sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche dei servizi di investimento in titoli azionari. "Crediamo fermamente nell'importanza della protezione del consumatore e – conclude– di fornire ai consumatori informazioni esaurienti. Stiamo revisionando la decisione presa dall'AGCM e valutando le nostre opzioni".