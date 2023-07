Arterra Bioscience, fatturato 1° semestre in calo a 1,6 milioni

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie, quotata dal 2019 sul mercato dell’Euronext Growth Milan ha chiuso il primo semestre con unrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente., Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra Bioscience, ha spiegato che il calo "va interamente imputato alle", passate da 1,8 a 1,3 milioni di euroe già il bilancio 2022 evidenziava "una drastica riduzione" delle vendite di materie prime cosmetichea partire dal secondo semestre 2022.Per Colucci però "è importante evidenziare come nell’ultimo mese si sia registrata una timida ripresa degli ordini dal mercato cinese", che unita al buon andamento delle vendite sul mercato europeo e nord americano, permette di "essere fiduciosi per un’inversione di tendenza nel proseguo dell’anno in corso".