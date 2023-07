Bankitalia promuove il meccanismo europeo ETS: è più efficiente di altri sistemi

(Teleborsa) -, un sistema che si regge sullo, sempre più utilizzato dai governi per indurre un abbattimento progressivo delle emissioni carboniche delle imprese, ritenendolocome la, che consiste in una imposizione diretta à la Pigou, o indiretta di tipo amministrativo."La teoria economica ha dimostrato che il meccanismo della negoziazione privata dei permessi di inquinamento consente di raggiungere un equilibrio più efficiente tra livello di inquinamento e benessere sociale rispetto a soluzioni alternative basate su un sistema di regolamentazione amministrativa o di tassazione delle emissioni", sottolinea uno studio di Mauro Bufano, Fabio Capasso, Johnny Di Giampaolo, Nicola Pellegrini intitolato Il sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE".Sistemi ETS sono stati, con molte diversità in termini di settori economici coinvolti e regole di funzionamento, dovute al difficile compromesso tra tutela ambientale e sviluppo economico. Al momento l’ETS europeo è tra i mercati dei permessi di emissione più estesi ed efficienti al mondo.- ricorda la Banca d'Italia - idi questo mercato hanno registrato un, sospinto da diversi fattori, come ad esempio la fissazione di obiettivi climatici sempre più ambiziosi da parte dell’Unione Europea e la riduzione delle quote che sono allocate in via gratuita. Il mercato però è stato anche influenzato dalla presenza sempre più attiva di operatori finanziari più sofisticati, , che operano su orizzonti di investimento di più breve periodo e con finalità prevalentemente speculative, e questo ha contribuito ad accentuare la volatilità dei prezzi. L’aumento dei prezzi degli EUA ha avuto, sebbene quest’ultimo sia stato condizionato principalmente dal rialzo del prezzo del gas.È dunque cresciutadel mercato degli EUA38, viste le sue implicazioni più generali di politica economica. In particolare appare rilevante l’interesse dei governi nel disegnaredei settori coperti per, ossia delocalizzazioni verso aree con sistemi meno limitativi.nazionali rappresentano, secondo gli studiosi della Banca d'Italia, ilnell’incentivare le imprese a ridurre le emissioni. Essendo il cambiamento climatico un problema globale, unaappare quindi la risposta più ovvia al tema della riduzione delle emissioni attraverso sistemi di cap and trade, introducendo regole comuni in grado di allineare gli incentivi tra paesi ed evitaredistorsioni.rappresenta pertantodella cooperazione internazionale tra diversi ETS. Un mercato integrato degli ETS favorirebbe infatti un’allocazione più efficiente dei diritti di emissione e un maggiore coordinamento dellepolitiche di sostegno del processo di decarbonizzazione. In questo senso, l’Accordo di Parigi e gli sviluppi successivi, culminati nelle linee di azione definite dalla COP26 di Glasgow, hanno definito un percorso per una progressiva armonizzazione internazionale degli standard di calcolo dei contributi alla riduzione delle emissioni di gas serra. L’integrazione dei vari ETS e una maggiore omogeneità a livello globale irrobustirebbe la valenza di soluzioni di mercato al coordinamento internazionale tra le politiche di decarbonizzazione.